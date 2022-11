Juve-PSG: tra il pubblico spunta una sciarpa del Napoli

Una sciarpa napoletana compare all’Allianz Stadium durante il match di Champions League tra bianconeri e parigini, terminato 1-2 per gli ospiti

Un gemellaggio inaspettato all’Allianz Stadium. Durante il match decisivo tra Juventus e PSG spunta una sciarpa napoletana proprio nel settore ospiti. Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è dato sapere se quell’individuo fosse un tifoso del Napoli o un sostenitore parigino desideroso di evidenziare il proprio contrasto calcistico nei confronti della squadra di Massimiliano Allegri.

La foto, postata sui social da alcuni tifosi, è diventata subito virale e, nella notte più nera che bianca della Juventus, che è ufficialmente retrocessa in Europa League. Questo simbolo è stato preso da molti tifosi come un oggetto che racchiude la rivalità calcistica del Napoli e della serata del PSG contro la squadra bianconera, costretta a perdere contro una nuova rivale.

Il percorso del team di Allegri ha mostrato enormi difficoltà sia in Champions League che in Serie A. Un periodo che continua ad essere negativo e sempre più lungo, così come sempre di più sono le sue rivali.