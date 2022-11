Il Parlamento inglese: “La Premier metta un freno ai canti su Hillsborough”

Il parlamentare ha chiesto ufficialmente che i cori contro la tragedia di Hillsborough vengano messi a tacere in onore delle vittime

Ian Byrne, parlamentare del partito laburista inglese, ha scritto una lettera all’amministratore delegato della Premier League Richard Masters. Nella lettera il parlamentare ha chiesto ufficialmente che i cori contro la tragedia di Hillsborough vengano messi a tacere in onore delle vittime.

Byrne ha scritto: “Questi canti e le persone dietro di loro fanno vergognare il gioco del calcio. Dopo gli eventi della finale di Champions a Parigi, abbiamo visto molti sopravvissuti [di Hillsborough] colpiti nei loro ricordi e lottare, tragicamente tre sopravvissuti si sono tolti la vita quest’anno e due dopo Parigi.”

Il parlamentare ha ricordato la recente tragedia a Parigi nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool dove tante persone hanno rischiato di morire dopo gli incidenti.

Cosa è successo ad Hillsborough

Nella semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest del 1989 morirono 96 tifosi schiacciati dalla folla. Il problema fu principalmente di logistica, perché non c’erano abbastanza controlli e molti tifosi si riversarono nello stadio sprovvisti di biglietto. La tragedia si svolse pochi minuti prima della partita ed ancora oggi i sopravvissuti hanno un ricordo traumatico sugli eventi. Recentissima è il suicidio di uno dei sopravvissuti a quell’evento poco dopo aver visto cosa è successo allo Stade de France lo scorso maggio.

Adesso la Premier League dovrà rispondere al richiamo del parlamentare e porre un freno ai cori che inneggiano alla tragedia dell’89. In più occasioni il Parlamento inglese ha preso posizioni dure contro le tifoserie inglesi come in occasione dell’approvazione della storica legge contro gli Hooligans che terrorizzavano la parte sana della tifoseria, causando scontri e morti.