Spesso la Roma è stata aiutata da Dybala, altre volte da San Calcio Piazzato, ma contro Atalanta, Napoli e Lazio non ha vinto nemmeno con la spinta dell’Olimpico

Il Messaggero: nella Roma sono tutti regrediti, compreso Mourinho.

Il Messaggero analizza l’andamento in campionato della Roma e della Lazio e certifica la superiorità dell’avanzamento del progetto biancoceleste rispetto a quello giallorosso. Anche se in classifica le due squadre sono divise solo da due punti e il derby lo ha vinto la Lazio, scrive il quotidiano romano,

“qualcosa nella partita di domenica pomeriggio autorizza a pensare che in realtà il progetto di Sarri sia più avanti e abbia ulteriori margini di crescita, mentre quello di Mourinho sembri appannato, in stallo“.

La Roma preoccupa, continua Il Messaggero. Anche se ha 3 punti in più di un anno fa, ha finora perso 6 volte in 19 partite ufficiali: troppe. E nel derby “ha esibito una manovra esangue e priva di variazioni, in linea con la stagione”.

Il quotidiano continua:

“Finora la Roma di Mourinho ha mostrato un basso livello tecnico generale, nelle prestazioni di squadra e in quelle dei singoli, del resto il poverissimo dato dei 16 gol segnati racconta molto. Ha faticato a imporre il suo gioco preferendo la controffensiva, e il disegno le ha consentito di vincere le partite che doveva vincere, 7, contro avversarie assai inferiori, più quella contro l’Inter a Milano. Spesso l’ha aiutata il geniaccio di Dybala, altre volte San Calcio Piazzato, ben di rado l’espressione tecnica collettiva. Ma contro Atalanta, Napoli e Lazio, ipotetiche parigrado, ha perso all’Olimpico nonostante la spinta dei soliti 62mila, e in due casi su tre facendo una figura poco edificante. Il problema, a parte il fatto che senza Mkhitaryan si è perso un sicuro riferimento tecnico, è che i giocatori della Roma hanno smesso di migliorare, e questo potrebbe chiamare in causa l’allenatore, o il clima generale nella squadra. Tutti regrediti, Mourinho compreso. Non hanno più fatto progressi Mancini e Ibanez, anzi. Si è sostanzialmente fermata la crescita di Zalewski. Cristante

sembra imballato. Abraham è sprofondato chissà dove, 3 gol in 18 partite e prestazioni vuote. Pellegrini non ha quasi mai avuto le gambe piene e reattive, anche se ha garantito il piede felice sui calci piazzati. Zaniolo continua a prendere a testate i muri, rinunciando sempre più spesso alla tecnica: perché questa involuzione, visto che poi i muscoli non gli servono per segnare? A proposito di muscoli: troppi infortuni in più, in squadra, rispetto allo scorso anno, chissà che succede. La Roma non migliora più, si è illanguidita. E Mourinho non riesce a cambiare

strategia, appannato anche lui. Non una situazione rasserenante: vincere di forza e con gli strappi, in attesa di Dybala, sembra l’unica opzione. Non granché”.