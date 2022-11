Guardiola: «Benzema? Gli infortuni sono tanti ma a chi comanda non frega niente»

Il tecnico del City a Sky: «Mané, Kanté, Pogba…Sono tanti gli assenti per infortunio, e il motivo è chiaro, il calendario, si gioca troppo»

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, intervistato da Sky durante il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, ospite dei box della Mercedes. Per lui niente Mondiali in Qatar, ha spiegato, ma li vedrà in tv con un buon bicchiere di vino.

Come si vive questa sosta all’interno della stagione?

«Stiamo aspettando tutti per vedere come andrà e come torneranno i giocatori dopo. Bisogna adattarsi nel calcio come nella vita senza lamentarsi»

Poi la domanda su Benzema che avrebbe potuto giocare il Mondiale nel suo anno migliore dopo aver vinto il Pallone d’Oro.

«Benzema è solo l’ultimo. Mané, Kanté, Pogba…Sono tanti gli assenti per infortunio, e il motivo è chiaro, il calendario, si gioca troppo. Si vede che tutti pensano l’organizzazione, comanda la quantità e non la qualità. Si stanno infortunando in tanti perché giocano troppo, ma a chi comanda non frega…”

Chi vince?

«Non ne ho idea. Spero solo sia la squadra che gioca meglio»