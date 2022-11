Gravina: «A gennaio presenteremo il nuovo logo dell’Italia»

Gravina ha annunciato che l’Italia cambierà logo e partner tecnico. Addio a Puma dopo 20 anni.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato alla presentazione della mostra del Museo del Calcio che l’Italia cambierà logo e partner tecnico. Queste le parole di Gravina quest’oggi:

«A gennaio presenteremo il nuovo ‘scudetto’ della Nazionale sulla nuova maglia del nuovo partner tecnico»

L’Italia è in procinto di cambiare sponsor tecnico dopo oltre 20 anni da quando gli azzurri sono passati a Puma. Per la Nazionale è pronta Adidas e si preannuncia, quindi, una “rivoluzione” a partire dal 2023 e il nuovo logo della Nazionale italiana di calcio segue il restyling dello stemma della Federcalcio.

Svelato il nuovo logo dell’Italia

Il noto sito Footy Headlines ha anticipato il nuovo stemma dell’Italia. Avrà una predominanza del colore bianco rispetto alla versione precedente. Inoltre, la forma è leggermente diversa e anche i caratteri della scritta “Italia” presente al centro si differenziano da quelli del vecchio logo.



Altro cambiamento importante è che le quattro stelle ora sono realizzate in blu. L’idea per il futuro è che siano realizzate tono su tono e dunque meno visibili sulle divise da giovo, nello stesso modo in cui sono visibili sulla maglia dell’Inghilterra. Nei prossimi mesi verrà anche annunciata la nuova divisa della Nazionale italiana con il nuovo partner tecnico.