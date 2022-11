Ghirelli: «la Coppa Italia dev’essere all’inglese, Davide contro Golia»

Il presidente della LegaPro con una lettera riproposta da Calcio e Finanza: «partita unica giocata nello stadio del club meno forte»

Il progresso è a dir poco fondamentale, a sostenere questo pensiero è proprio il presidente della LegaPro, Fabio Ghirelli. Un processo di modernizzazione diventa doveroso e, per questo motivo, lo stesso presidente scrive una lettera ai vertici della Serie A e B, Lorenzo Casini e Mauro Balata.

Calcio e Finanza riporta il contenuto di questo documento, finalizzato ad un incontro per cercare di discutere sulle modifiche da fare nei vari settori calcistici, dei diritti tv ed anche della distribuzione delle risorse.

Fattori di una certa rilevanza e che coinvolgono anche il nuovo modo di organizzare la Coppa Italia, su invito proprio di Ghirelli:

«Dobbiamo avere il coraggio di innovare, cambiare. Così come dobbiamo avere il coraggio di riformare la Coppa Italia. Questa competizione, oggi, non consente ai club dei diversi campionati di A, B, C e D di competere, se non in misura estremamente ridotta. Non c’è una solidarietà poiché per concorrere alla divisione delle risorse economiche occorre attraversare diversi passaggi di qualificazione».

Il modello che dovrebbe essere di ispirazione non è un mistero e, proprio su questo elemento, Ghirelli delinea delle linee guida che dovrebbero essere le caratteristiche basilari della nuova Coppa Italia:

«Abbiamo esempi lampanti di quale tipo di coppa Nazionale funzioni, sia in termini di attrattiva verso il pubblico, sia in termini di solidarietà verso il sistema che di ritorno economico verso il tessuto sociale. La riforma deve prevedere:

formula all’inglese Davide contro Golia ;

; maggiore e più equa suddivisione delle risorse finanziarie;

finanziarie; partita unica giocata nello stadio del club meno forte;

giocata nello stadio del club meno forte; organizzazione a carico di FIGC, che deve essere ente garante».

Si vorrebbe ambire ad un modello in stile FA Cup, uno stravolgimento importante ma necessario che potrebbe portare benefici ad ogni compagine. Va, però, ricordato che le ultime novità furono fatte nel periodo 2021-2024 e la modifica più ravvicinata con l’eliminazione del gol in trasferta per quanto riguarda le semifinali.