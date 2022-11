Frattesi piace al Napoli. Se non chiude con la Roma, si può fare (Gazzetta)

Nessuna voglia di alimentare aste ma Il Napoli quando si muove lo fa con convinzione, senza troppi sondaggi. Il caso Raspadori insegna

Frattesi e il Napoli, matrimonio possibile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita:

Nel monitorare gli sviluppi che proprio in gennaio potrebbero esserci, il Napoli è anche sulle tracce di Davide Frattesi, il centrocampista classe 1999 del Sassuolo, già nel giro della Nazionale. Nessuna voglia di alimentare aste, visto che sul giocatore c’è la Roma e anche altre big. Ma se qualcuno facesse un passo indietro ecco che Giuntoli sarebbe pronto a inserirsi. Il Sassuolo è “bottega cara”, ma De Laurentiis ha saputo essere credibile e tempestivo in agosto sull’affare di Giacomo Raspadori. Il Napoli quando si muove lo fa con convinzione, senza troppi sondaggi ma andando subito al cuore della trattativa. Così l’estate scorsa venne superata la concorrenza sull’attaccante della Juventus. Ora per Frattesi magari non si riproporrà lo stesso schema, ma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sa che, se gli azzurri si muoveranno non sarà per perdere tempo. Vedremo come si svilupperà questa situazione.

A proposito di Raspadori, a fine mercato Carnevali disse:

“Non mi aspettavo che sarebbe passato al Napoli. Io speravo di trattenerlo anche per questa stagione. Nella nostra strategia l’idea era vendere Scamacca e fargli prendere il suo posto. Siamo rimasti un po’ sorpresi, sappiamo della forza di questo ragazzo. Ci è dispiaciuto molto cederlo, ma fa parte del nostro mondo”.