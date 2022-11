El Cholo Simeone rimane all’Atletico. Per ora

Nonostante l’esonero sembrasse cosa fatta Simeone rimane alla guida dei Colchoneros. Decisiva la partita di domani contro l’Espanyol

Quando l’esonero sembrava cosa fatta è arrivato il dietrofront dell’Atletico Madrid: Il Cholo rimane alla guida dei Colchoneros, come riporta Marca

L’eliminazione dalle coppe europee è stato un duro colpo per i madrileni, sportivo ma soprattutto economico. E se in Europa è stato un fallimento in patria le cose non stanno andando molto meglio. L’Atletico è terzo a pari punti col Betis ma è lontano ben nove punti dai cugini del Real Madrid.

Domani ci sarà la delicata partita contro l’Espanyol alle 14. I ragazzi di Simeone giocheranno in casa e questo potrebbe favorirli o mettere ancora più pressione a una squadra dal tasso tecnico indiscutibile ma con evidenti carenze caratteriali, soprattutto nei nuovi innesti.

Se c’è una cosa che non è mai mancata alle sue squadre è la garra e quello che stupisce è proprio vedere l’Atletico così in disarmo, quasi arreso.

Il pubblico è sempre stato col Cholo ma la fiducia non è eterna e anche los hinchas più affezionati sembrano vacillare e sempre più delusi.

Intanto su twitter da giorni imperversa l’hashtag #simeoneout ad opera dei tanti tifosi scontenti per i risultati del club spagnolo.

Todos estuvieron horribles, ningun jugador se salva. Hasta Griezmann que siempre se ganaba un aprobado en los malos partidos hoy se vio mal. Fin de ciclo para Simeone. #Cholo #simeoneout @Cholo_Oficial https://t.co/xyrPFye4Dx — Maruc! 🥇 (@martochi1) November 1, 2022

lamentablemente que un equipo con 650 millones de valor quede último en un grupo fácil solo tiene un responsable toca cambiar de época #simeoneout — atleticoinfo (@atleticoinfo2) November 1, 2022

Simeone nella conferenza stampa pre-partita ha cercato di fare quadrato, dichiarando:

“Siamo una famiglia e da queste situazioni si esce tutti insieme”.

Vedremo quanto durerà ancora la pazienza…