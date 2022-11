“L’Atletico Madrid è in vendita”, lo scrive El Desmarque

C’è anche la cifra: 1.350 milioni di euro. L’eliminazione da Champions ed Europa League sarebbe stata fatale per il club madrileno.

L’Atletico Madrid sarebbe in vendita. La clamorosa notizia è di El Desmarque.

E ci sarebbe anche il prezzo: 1.350 milioni di euro.

L’uscita dalla Champions e perfino dall’Europa League avrebbe pesato non poco sui conti dei madrileni.

Le indiscrezioni sul club di Gil Marín ed Enrique Cerezo filtravano già da qualche tempo e anche quest’estate non sono mancate le difficoltà legate alle vendite delle maglie ufficiali. Gil Marìn aveva annunciato la vendita delle sue azioni e rilasciato dichiarazioni sull’insostenibile peso del fisco spagnolo. La buona notizia è che l’Atletico non è quotato in borsa, come nessuna squadra spagnola, d’altronde.

Questa indiscrezione confermerebbe il periodo no delle squadre spagnole in Europa e la crisi della Liga.

Appare sempre più chiaro come un’assenza dalle coppe Europee sia sempre meno gestibile per tutte le squadre europee, eccezion fatta per i club inglesi e tedeschi. Il calcio sembra sempre più fragile, una vera e propria tigre di carta in precario equilibrio. In quest’ottica perfino l’Europa League sarebbe stata una boccata d’ossigeno per le casse del club. È comprensibile che anche l’Atletico pensasse alla SuperLega.

Qualche giorno fa, a proposito del Cholo Simeone, El Mundo aveva scritto:

“Prepararsi alla morte del padre è un inesorabile processo emotivo che tutti noi attraversiamo. Stiamo parlando del padre biologico, certo, ma alcuni dei meccanismi psicologici che generano il sentimento di impotenza, persino di orfanotrofio, possono essere causati anche dalla perdita di un leader”. Che è stato? Chi è morto? Per El Mundo il moribondo è Diego Simeone, il “padre” dell’Atletico Madrid. L’eliminazione quasi comica dalla Champions ha rotto qualcosa, e i giornali spagnoli stanno elaborando questo lutto prima del tempo. El Paìs per esempio gli dedica un pezzo dal titolo “Simeone, da mito a mortale”.

Orfeo Suarez scrive sul Mundo che “nel calcio pochi lo rappresentano come Diego Simeone, non solo per i suoi successi o per il tempo trascorso, più di un decennio, sulla panchina dell’Atlético. L’argentino trascende la leadership sportiva per occupare la soglia della leadership messianica grazie alla sua capacità di identificarsi con un calcio, sanguinoso, senza sfumature. Simeone non è solo il miglior allenatore dell’Atlético. È il tuo miglior interprete. Partita dopo partita è come vivere giorno per giorno. Sta sopravvivendo. È lotta”.