Doveri designato per Sassuolo-Roma, cade la preclusione arbitri-club della stessa città

Sul CorSport. L’arbitro appartiene alla sezione Roma 1. Una novità importante di Rocchi che apre la strada al cambiamento. Non era mai successo nell’era moderna

Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna racconta un’importante novità in campionato. Presto gli arbitri potranno dirigere anche le gare di squadre della loro stessa città. Ad aprire la pista in tal senso è la designazione di Doveri come quarto uomo per Sassuolo-Roma. Sarebbe una novità importantissima.

“Le designazioni di Rocchi per l’infrasettimanale mettono un’altra pietra verso l’annullamento della preclusione

fra arbitri e club della stessa città: Doveri domani pomeriggio sarà il quarto uomo di Ayroldi in Sassuolo-Roma, non era mai successo. Era invece successo con Mariani e Marinelli che sono di Aprilia e Tivoli con Roma e Lazio, oppure con Sozza che è di Seregno e ha fatto l’Inter. Ma perfetta identità fra direttore di gara e squadra, è la prima volta. Almeno in tempo moderni”.

Pinna continua:

“E forse lo stesso Rocchi è un sognatore, ma la strada la sta tracciando netta. Togliere la preclusione per la città fra arbitri e squadre. Nel 1956, Vincenzo Orlandini di Roma diresse il derby (posticipato per neve dall’11 marzo al 4 aprile) Lazio-Roma finito 1-0. Un caso più unico che raro. Ma oggi un paradosso: il miglior arbitro italiano

(Doveri, appunto) non può dirigere o la Lazio o la Roma. Oppure, magari, entrambe, c’è sempre il derby di ritorno…”.