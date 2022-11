Cristiano Ronaldo, vieni in Australia: Il Ceo della A-league : «Gli daremo più rispetto di quanto fanno a Manchester»

«Ovviamente è un azzardo, ma abbiamo sicuramente una proposta convincente per lui da considerare di venire qui in Australia.»

Il CEO di A-League, massima serie dell’ Australia , Danny Townsend ha fatto un’offerta per attirare Cristiano Ronaldo di giocare nel suo campionato. Il futuro di Ronaldo allo United è incerto dopo che in un’intervista a Piers Morgan ha dichiarato di essersi sentito “tradito” dal club della Premier League e di non avere alcun rispetto per il suo manager Erik ten Hag.

Townsend ha rivelato giovedì ai media australiani di aver fatto un’offerta all’ex agente del Real Madrid, Jorge Mendes, se Ronaldo dovesse separarsi dallo United:

«Ronaldo ha detto che non stava ricevendo amore e rispetto al Manchester United, ma sicuramente gli daremo molto amore e rispetto in Australia. Potremmo non essere in grado di competere finanziariamente con altre offerte, ma possiamo competere in altri modi. Ovviamente è un azzardo, ma abbiamo sicuramente una proposta convincente per lui da considerare di venire qui in Australia.»

Il trasferimento di Ronaldo non sarebbe il primo di un grande campione che decide di trasferirsi in Australia. Già lo fece David Villa che nel 2014 giocò nella A-League per il Melburne City, squadra affiliata al Manchester City. Tutt’oggi gioca l’italiano Alessandro Diamanti, che di recente ha anche vinto il campionato con il suo Western United.