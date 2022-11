Canonico: «Per gestire un nuovo calciatore è importante conoscere infortuni passati e abitudini di vita»

Il responsabile dello staff medico del Napoli ha spiegato i loro metodi di prevenzione e di gestione per i nuovi calciatori

Il dottore Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, ha parlato dei metodi di prevenzione adottati e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni riportate su Facebook da Paola Bassi:

“Quando andiamo ad acquistare un giocatore c’è un’ampia fotografia a 360 gradi di tutti gli aspetti, ovvero quelli biomeccanici, di valutazione funzionale, metabolici, la storia degli infortuni passati e le abitudini alimentari e di vita che hanno un ruolo importante in un atleta di alto livello. Noi ci ritroviamo a gestire situazioni di diverso genere perchè poi dipende ogni atleta da quale zona del mondo arriva e soprattutto che età hanno e che trascorsi hanno da un punto di vista sportivo. Ci può capitare un giocatore che ad esempio arriva dall’Africa che richiede un certo tipo di gestione, piuttosto che uno che è di origine africana ma ha fatto tutta la fascia giovanile in altri paesi europei e quindi già è stato un po’ svezzato da un punto di vista comportamentale. Il nostro metodo per cercare di ottenere qualcosa non è l’imposizione ma passare attraverso un messaggio che certi alimenti danno un qualcosa in più sia per quanto riguarda la prestazione che il recupero, che è forse l’aspetto che andiamo a curare di più.

Gli allenamenti di forza un antidoto agli infortuni?

“Nel momento in cui abbiamo a disposizione la settimana tipo, è prevista una ciclizzazione in cui un giorno ci si concentra sulla potenza aerobica, un altro sull’aspetto della forza. Sicuramente non si lavora sulla forza massima o su quella ipertrofica, la base su cui andiamo a lavorare è andare a limitare quelle problematiche biomeccaniche o muscolo tendinee che in ogni caso ogni atleta deve contrastare e fare i conti”.