Il compagno del Real Madrid: «È un duro colpo, ma abbiamo tanti buoni giocatori e lotteremo per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di venire qui»

Camavinga: «Benzema era molto deluso di non poter giocare».

Il vincitore del Pallone D’Oro, Karim Benzema, non potrà partecipare ai Mondiali in Qatar che partono oggi. Il campione del Real Madrid si è infortunato in allenamento al quadricipite della coscia sinistra. Una grande delusione per l’attaccante, ma anche per i suoi compagni come ha spiegato Eduardo Camavinga, che ha parlato in conferenza stampa del forfait dell’attaccante francese.

«Sapevamo in serata che non era disponibile ma non poteva dircelo perché è partito molto presto questa mattina (domenica mattina). Ho ricevuto la notizia tramite messaggio, era deluso per non poter giocare questa competizione. È un duro colpo, ma abbiamo tanti buoni giocatori e lotteremo per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di venire qui»

Didier Deschamps, in un’intervista rilasciata a Telefoot, a domanda secca “Benzema sarà sostituito?” Deschamps ha riposto altrettanto seccamente “No“.

«Non è l’apocalisse. Non è un piacere, avevamo già perso Christopher (Nkunku). Abbiamo un obiettivo e il gruppo sa cosa ci aspetta. Abbiamo un gruppo di qualità, ho fiducia in loro. Faremo tutto il possibile in questa prima partita contro l’Australia. Karim non sarà sostituito».

Deschamps: «Il gruppo ha molte ambizioni, ma non dobbiamo vederci più belli di quelli che siamo. Cominciamo a pensare a un avversario alla volta. I primi tre avversari del girone, il primo obiettivo è superare il girone e arrivare agli ottavi».

«Dembélé è un candidato in un determinato schieramento. Ha fatto una fine della stagione molto buona, è stato decisivo, è una risorsa importante, Ousmane sta bene di testa».