Bertoni: «Lozano e Politano sono due calciatori incompiuti»

Alla Gazzetta. «Lozano non ha ancora espresso il suo potenziale. Kvara? Di campioni così ne nascono pochi. Napoli, per il titolo è la volta buona»

Da Kvara a Lozano, dalla stagione del suo Napoli alle ambizioni dell’Udinese, in cui pure ha giocato. Daniel Bertoni intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che lo presenta ricordando i suoi spunti sulla fascia come “uno dei manifesti di un calcio d’altri tempi, quello del limite dei tre stranieri in A e dell’Argentina sul tetto del mondo”. Ha giocato con l’Udinese e poi col Napoli, incrociandosi anche con Diego Maradona. Di seguito le sue parole.

Per il Napoli è l’anno buono per il titolo?

«Sì e stavolta lo dico con una convinzione anche maggiore rispetto al passato. Il Napoli è protagonista in campionato e in Champions. Sono talmente sicuro che sia la volta buona che consiglierei di puntare direttamente tutto sulla Serie A, senza preoccuparsi troppo della coppa».

L’Europa è un obiettivo troppo ambizioso per l’Udinese?

«Perché dovrebbe esserlo? Può farcela, come ci è riuscita nelle stagioni passate. La società sa cosa fare, la rosa è fatta di buoni prospetti e Sottil mi sembra molto preparato. A parte il Napoli, nessuno ancora ha preso il largo».

La stella del Napoli.

«Sono indeciso tra Kvaratskhelia e Osimhen. Il georgiano, in ogni caso, è straordinario, è anche l’idolo del suo Paese. Di campioni così ne nascono pochi e presto si consacrerà ulteriormente. Spero che continui a giocare nel Napoli, anche se tra poco diventerà uno dei più richiesti sul mercato e sarà davvero complesso trattenerlo. Vi prego, però: non chiedetemi di fare paragoni con il passato, non mi piacciono, perché ogni atleta ha il proprio stile e il calcio si evolve di anno in anno».

Preferisce Lozano o Politano sulla fascia destra?

«Sono due giocatori ancora incompiuti a mio avviso. Lozano non ha ancora espresso il suo potenziale, specialmente con la nazionale messicana che ha aspettative molto alte su di lui. Discorso simile per Politano. Nessuno finora si è saputo imporre, non c’è un titolare ben inquadrato e non è soltanto perché la qualità media è elevata».

Ci sarebbero anche Raspadori e Simeone. Il Cholito merita la convocazione per i Mondiali?

«Sta giocando molto bene ed è in grado di incidere anche negli spezzoni di partita che spesso gli riserva l’allenatore. Forse è questo il problema, non ha continuità dal primo minuto e senz’altro sarà un fattore considerato da Scaloni nelle sue scelte. Sperare, però, non costa nulla».