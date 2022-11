As: Benzema salta ancora una partita, è l’ottava assenza stagionale

Ieri l’attaccante del Real ha saltato l’allenamento, non giocherà col Rayo Vallecano. Ha saltato il 42% delle partite del Real in stagione

Benzema salta ancora una partita, lo scrive As. Sono otto le sue assenze in stagione, tutte per fastidi muscolari. Tornato in campo contro il Celtic, venerdì si è allenato con il gruppo ma ieri ha saltato di nuovo la seduta. Si è allenato in parte in palestra e poi ha lavorato con i centrocampisti. Oggi, alla vigilia del match del Real Madrid con il Rayo Vallecano, è stato di nuovo assente in allenamento.

Se domani dovesse saltare davvero la partita – non ci sono ancora notizie ufficiali, chiarisce il quotidiano spagnolo – sarebbe l’ottava assenza in stagione per infortuni.

“Tutto è iniziato a Glasgow, il 6 settembre, quando all’inizio di un contropiede ha notato un fastidio al ginocchio destro. Responso medico: lesione al muscolo semitendinoso. Ha saltato il Maiorca, il derby e la partita di Champions League contro il Lipsia. Ha giocato contro l’Osasuna… e si è ‘riposato’ col Getafe. I fantasmi sembravano scomparire. Ma sono tornati sotto forma di “affaticamento muscolare”. È stato alla vigilia del Siviglia, quando era assente in allenamento e ha fatto scattare gli allarmi. Il referto medico ufficiale conteneva queste due parole. Non ha giocato contro la squadra di Sampaoli, né con il Lipsia ed è stato assente contro il Girona. Sette partite senza Karim, che ha giocato 26 minuti – molto annacquati – contro il Celtic. E ora, assente a Vallecas, per l’ottava volta. Benzema, che punta al Mondiale, ha saltato il 42% delle partite del Real Madrid in questa stagione (otto su 19)”.

L’attaccante titolare sarà Rodrygo, che viene dal gol contro il Celtic dopo 9 secondi, in Youth League e ha già segnato quattro gol tra Castilla e le giovanili A in soli 600 minuti. Ancelotti lo ha reclutato ieri per l’allenamento della prima squadra e potrebbe entrare in lista. È in prestito dal Bayer Leverkusen, ma il Real Madrid, scrive As, a meno di sorprese, eserciterà l’opzione di acquisto a fine stagione: circa 6 milioni di euro.