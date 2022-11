‘A cchiu bella ‘e tutte ‘e belle, nun è maje cchiu bella ‘e te…

Pairetto era l’arbitro della partita scudetto del 1987. Il figlio da oggi è famoso per essere stato il primo, in Italia, ad aver invertito una rimessa laterale per perdita di tempo

🥹 Martedì, orario di punta, tempo da “quasi quasi me mettesse ‘a fa nu poco ‘e brodo”. Parcheggiatori spariti dalla zona Stadio. Tutti in campo a sistemare i bus dei pellegrini in cerca di grazia venuti da Empoli. Uno strazio, il tempo effettivo è una battaglia di decenza.

🧐 Ritmi bassi, noiosi, Loro nelle caviglie noi con i piedi sotto la tavola. Brutto primo tempo ma venivamo da due trasferte clamorose e qui non è la playstation questa è la realtà e ci può stare, anzi ci deve stare. Riposati e cinici, una vittoria da squadra del nord, che bellezza!

😜 Quando un difensore sbaglia lo stop e l’attaccante lo anticipa di sicuro viene impattato. Ora stiamo a valutare l’intensità, la volontà, la stucchevole cronaca che finirà alla piazziola? Si avete capito! Capita, il Var lo ha confermato..Ora fateci dieci puntate di Forum alle nostre nonne piace.

🫶 Le squadre padrone del proprio destino sono quelle che capiscono i momenti, aspettano gli eventi, hanno dei cambi determinanti quasi quanto il bacio della persona amata. Stasera abbracciate il vostro amore e sussurategli “Ti amo Lozano” lui non capisce ma tu sai che ti ha tolto un macigno dallo stomaco e ha nzerrato ‘a porta al MAINAGIOIA che da anni è l’Empoli!

😍La lanterna di Goethe si accende quando deve e la chiude. Zambo Anguissa messo in mezzo alle due statue a Piazza Plebiscito sarebbe capace di non far passare nessuno e di far inchinare ogni Re di Palazzo Reale. Non è un calciatore è una città in movimento.

😁 Pairetto è famoso per essere figlio di quel Pairetto, l’arbitro della partita scudetto del 1987. Oggi è famoso pure per essere stato il primo, in Italia, ad aver invertito una rimessa laterale per perdita di tempo… Però nel primo tempo zero minuti di recupero. La coerenza italica è un mood spettacolare…

🙂Dieci decimi questo Napoli ha la vista perfetta. Dura, brutta, noiosa, vinta come vincono le squadre forti, con mestiere e pazienza. Il sogno nel cuore è bello ma a guardarli sembrano venti Surdate Nnamurrate. Andrebbe ricantata, a squarciagola perché questa squadra è STORIA.

‘A cchiu bella ‘e tutte ‘e belle, nun è maje cchiu bella ‘e te…

Oje Vita, Oje vita mia!

Forza Napoli Sempre e Comunque