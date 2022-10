Van der Sar: «Ad Amsterdam non avete visto il vero gioco dell’Ajax»

A Sky Sport: «Siamo rimasti sorpresi dal Napoli, ma noi abbiamo giocato male. Sarà difficile in questo stadio, ma speriamo in una partita migliore»

Poco prima di Napoli-Ajax, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore generale del club olandese, Edwin Van der Sar.

«Il Napoli ha giocato benissimo all’andata. Per noi sarà una partita difficile qui. Vediamo i nostri giocatori come reagiranno sul campo dopo la sconfitta. Lucca? E’ giovane, è un gran giocatore, non solo di piedi, è veloce, penso che questo mese potrà giocare di più».

L’Ajax è famosa per promuovere i giovani del vivaio in prima squadra, negli ultimi anni però siete intervenuti sul mercato e non avete preso tutti dal vivaio, come mai?

«Penso che è difficile, la nostra accademia è buona ma non è possibile sfruttarla sempre. Abbiamo venduto sette giocatori della prima squadra è difficile rimpiazzarli con i nostri giovani talenti, ne abbiamo ancora, ma abbiamo venduto e avevamo la possibilità di prendere sul mercato giocatori già pronti, ma non è facile comprare giocatori buoni».

Siete stati sorpresi dalla lezione di calcio del Napoli? Siete rimasti basiti?

«Sì, le squadre olandesi non vincono mai così tanto contro le italiane, il Napoli ha giocato veloce, senza paura, c’è anche Lobotka che è un centrocampista incredibile, Kvaratskhelia è un grande attaccante, non sono sorpreso, noi abbiamo giocato male, abbiamo sbagliato tante cose, speriamo di vedere stasera una partita migliore. Ad Amsterdam la scorsa settimana non avete visto il vero gioco dell’Ajax».