Tuttosport ha paura: dovremo sorbirci questa Juventus per altri otto mesi?

Tuttosport ha paura di dover sorbirsi questa Juventus per altri otto mesi. Giacomo Vaciago lo scrive forte e chiaro nell’editoriale di Tuttosport all’indomani della sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Milan.

Ci sono evidenti limiti in una squadra che va nel panico alla prima difficoltà. (…) La Juventus manca di leadership, di giocatori in grado scuotere dalla abulia agonistica gente che, nel bene e nel male, pesa sul bilancio per 160 milioni lordi e offre una cattiveria inversamente proporzionale.

Damascelli su Il Giornale è stato anche più pesante:

Il Milan corre, la Juventus si ferma sul binario morto. È bastato poco ai campioni d’Italia per vincere una partita contro un avversario anche patetico, nello spirito ormai smarrito, nel gioco lento e macchiato da troppi errori, nella lettura miope di Allegri, il supermilionario intoccabile che ha impoverito tutti i suoi calciatori, Vlahovic in testa e Bonucci a fine corsa. Il risultato conferma il divario tra due squadre e due club che hanno intrapreso un percorso diverso, al di là dei comizi epistolari del presidente bianconero e con alcuni buffi risvolti sugli emolumenti dei dirigenti (tra i benefit risultano i ticket restaurant per Arrivabene, il quale nei 10 minuti finali ha abbandonato la tribuna, forse per utilizzare i tagliandi al bar di San Siro). Si va sul faceto, per evitare di infierire su una Juventus ormai alla deriva.