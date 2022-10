Tmw: Asllani vuole lasciare l’Inter già a gennaio

Può essere già finita l’avventura all’Inter del giovane talento ex Empoli Kristjan Asllani. Secondo quanto scrive il portale Tuttomercatoweb, infatti, il centrocampista albanese avrebbe chiesto ai nerazzurri di essere ceduto in prestito già a gennaio, per giocare di più. Inzaghi l’ha utilizzato col contagocce, preferendogli altri calciatori nonostante Brozovic, il titolare del ruolo, sia infortunato. E le recenti prestazioni del turco Calhanoglu stanno dando ragione al tecnico. A peggiorare la situazione il clamoroso errore sotto porta contro il Barcellona, che poteva chiudere la partita e consegnare i tre punti all’Inter.

Tuttomercatoweb scrive quanto segue:

Non è felice Kristjan Asllani del suo primo periodo in forza all’Inter. Il centrocampista, arrivato dall’Empoli come vice Brozovic, è finito in panchina anche dopo l’infortunio del centrocampista croato. Inzaghi gli preferisce Calhanoglu nel ruolo da regista, con Mkhitaryan e Barella al suo fianco. Così Asllani vorrebbe chiedere la cessione a gennaio per giocare di più. Non è dato sapere se l’Inter ha intenzione di privarsi del giocatore, anche se il suo impatto con la nuova realtà per ora è stato limitato a poche presenze e, per lo più, spezzoni di partita.