Tadic: «I tifosi sono andati via prima? Se prendi sei gol è normale che non siano contenti»

Il capitano dell’Ajax, Dusan Tadic, ha parlato in conferenza dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli

Cos’è successo oggi?

“Abbiamo fatto una brutta partita, avevamo iniziato bene con l’1-0 poi con tre errori siamo andati sull’1-3 ed è stata tutt’altra partita. Abbiamo cambiato tanti giocatori durante l’estate, ma non dev’essere una scusa: sicuramente è complicato, dobbiamo giocare di più per migliroare gli automatismi”

Siamo assieme da tre mesi?

“Il processo lo stiamo mettendo in piedi, lo faremo col tempo: partite così però non si possono perdere 1-6, non è possibile. Dobbiamo rivedere cosa è successo, e prenderlo come una lezione per rimetterci in piedi”