La star del City ha speso quasi 7 milioni di euro per averla. Ci sono palestra, piscina, enoteca, un campo da calcio, uno da golf e uno da tennis

Il Sun pubblica le foto della villa che il calciatore del Manchester City, Jack Grealish ha acquistato a nord ovest di Manchester. Una casa enorme, per la quale ha speso 6 milioni di sterline, quasi sette milioni di euro.

La casa di Grealish ha sette camere da letto, un eliporto, un lago per andare a pesca, un campo da tennis, uno da gol e un campo di calcio a grandezza naturale. E ancora, nella villa sono presenti una piscina, una suite per il tempo libero, una palestra ed un’enoteca. C’è anche un cottage dove il giocatore può ospitare parenti e amici. L’eliporto ha delle luci di atterraggio poco appariscenti che consentono agli ospiti di arrivare in aereo a qualsiasi ora del giorno e della notte. La villa ha persino un giardino più grande dell’Etihad Stadium.

Una fonte riferisce che Grealish ama le cose belle e che la bellezza della villa ha stupito anche lui.

“Jack ha il gusto per le cose belle della vita e questa casa gli ha davvero tolto il fiato. Per lui è il culmine di un sogno. Chiunque sarebbe molto orgoglioso di possedere una casa del genere. Nonostante il prezzo pagato, si sente come se avesse fatto un affare. Ti offre tutto: se vuoi organizzare una grande festa lontano da occhi indiscreti, puoi farlo e se vuoi rilassarti e prendere il sole o pescare, tutto è a portata di mano”.

Ovviamente, riporta il Sun, la villa è dotata di tutte le misure di sicurezza più all’avanguardia.