I due bianconeri hanno richiamato Fagioli che dopo l’1-0 sul Lecce andava a salutare la curva. Gli ultras della Juventus non hanno gradito

Striscione degli ultras Juve contro Gatti e Pinsoglio: «La Juve siamo noi» (VIDEO)

Dopo l’1-0 della Juventus sul Lecce, all’esterno dell’Allianz Stadium è apparso uno striscione contro due giocatori bianconeri: Gatti e Pinsoglio.

«Gatti da te non ce l’aspettavamo, Pinsoglio di te lo sapevamo. La Juve siamo noi».

Il Corriere dello Sport racconta il motivo del disappunto degli ultras bianconeri. Alla curva non è piaciuto il loro gesto al termine della partita.

“Il tutto sarebbe scaturito dal dopo partita in Salento. La squadra è andata a salutare il settore ospiti, quanto mai gremito in un feudo bianconero come quello di Lecce, ma tenendosi a debita distanza (c’è una scollatura tra squadra e tifosi da alcune settimane). Chi invece stava andando dritto verso la curva era l’autore del gol, Nicolò Fagioli, ripreso anche da alcune telecamere. All’improvviso, però, il ragazzo si ferma e torna indietro, richiamato da alcuni compagni. Tra questi, proprio Gatti e Pinsoglio. Il gesto non è piaciuto ad alcuni ultras della Juve, che hanno manifestato il loro disappunto con lo striscione”.

Su Twitter i video che riprendono il momento in cui i due giocatori della Juve richiamano il compagno che sta andando a salutare i tifosi. Si vede Fagioli che torna indietro verso Gatti e Pinsoglio. Da qui la reazione degli ultras, almeno stando a quanto racconta il quotidiano sportivo.

Questo é quello che é successo ieri fra Gatti, Pinsoglio, Fagioli e la curva pic.twitter.com/S4q3v3uHSf — Francesco Maccario (@mascherajuve) October 30, 2022