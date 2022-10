«Sono i prodotti del vivaio a dare alla Juve una parvenza di gioco»

Lo scrive Libero. «Dopo aver salvato la faccia a Allegri a Lisbona, i giovani proteggono la classifica a Lecce. Eppure Fagioli ha fatto meno minuti di Zakaria (da agosto al Chelsea)»

Miretti, Iling, Soulé… ora Fagioli, in gol al “Via del Mare” di Lecce. La Juve ha a disposizione i migliori prodotti del vivaio dell’intero campionato. Lo scrive l’edizione odierna di Libero.

«I giovani della Juve, dopo aver salvato la faccia a mister Allegri a Lisbona, proteggono la classifica a Lecce. Nel bel mezzo di un pareggio bianco, entra Iling, punta l’avversario (come Kostic prima di lui non aveva mai fatto) e serve Fagioli. Il quale tira alla Del Piero, suo idolo d’infanzia, e segna la rete della vittoria. Il 21enne regista era entrato all’intervallo al posto di un McKennie fuori ruolo, fuori forma e fuori partita, e aveva risolto metà dei problemi di manovra di una Juve che, in sintesi, non ha idea di cosa farsene del pallone perché nessuno sa cosa fare quando il pallone non ce l’ha. Il 19enne Soulé non ha brillato ma è l’eccezione alla regola dei bravi giovani bianconeri, se è vero che Miretti riesce a coltivare occasioni nell’arido deserto tattico».

Fagioli ha fatto meno minuti di Zakaria… che ad agosto era già al Chelsea.

«Tirando le somme, Allegri ha a disposizione i migliori prodotti del vivaio dell’intero campionato. Nessun altro ne ha così tanti né di un simile livello. Di solito tocca alla squadra mettere in condizione questi nuovi talenti di esprimersi. Nella Juve accade invece il contrario: sono i giovani che permettono alla squadra di creare una parvenza di gioco. Non ha senso utilizzarli solo nell’emergenza, come a Lecce. Basti pensare che Fagioli, dopo questi 45’, è stato in campo meno di Zakaria che non è più in rosa da due mesi. La Juve avvii quanto prima il futuro, visto che sembra giunta dal passato».