Sta vincendo Spalletti, nel Napoli non c’è distinzione tra titolari e riserve

Il Corsport: non c’è traccia di gente demotivata. Nella ripresa il Napoli comincia a difendere sostenuto dal lavoro di tutti, la coppia Kim-Rrahmani è super

Titolari e riserve. Per Spalletti non c’è distinzione a sta vincendo la sua battaglia. Ne scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Nel secondo tempo, forte del vantaggio e della netta sensazione di dominio, il Napoli comincia a difendere sostenuto dal lavoro di tutti: la gestione complessiva della fase difensiva, dagli attaccanti ai difensori, è davvero ottima. E al resto ci pensano Kim e Rrahmani: super in coppia e anche individualmente. Due colossi. Per i ragazzi che entrano dalla panchina e regalano la medesima energia e l’applicazione degli altri. La guerra di Spalletti alla distinzione tra titolari e riserve evidentemente paga: non c’è traccia di gente demotivata.