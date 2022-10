Spalletti: «Non mettere il massimo in ogni partita vorrebbe dire non avere il Dna dei vincenti» 

In conferenza stampa: «Non ci dobbiamo soffermare su quello che siamo riusciti a fare, ma trovare una soluzione per quello che possiamo diventare».

Non dobbiamo soffermarci su quello che siamo riusciti a fare, ma cercare soluzioni per quello che possiamo ancora diventare. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza di vigilia di Napoli-Rangers. Al tecnico è stato chiesto a che punto è la crescita della squadra, in termini di maturità e consapevolezza, dopo l’importante risultato del Napoli contro la Roma all’Olimpico.

«Per quanto riguarda le partite viste finora, possiamo dire che siamo ad un buon livello. Non abbiamo mai usato il dosatore, abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, tutto aperto alla disponibilità per quanto ci vuole in partita, non siamo mai stati messi finora in seria difficoltà dalle partite e dagli avversari. Diventa fondamentale che non ci dobbiamo soffermare su quello che siamo riusciti a fare, ma vogliamo trovare una soluzione per quello che possiamo diventare, che possiamo essere e questo ci impone di essere sempre più bravi, di andare sempre in cerca di soluzioni nuove. Abbiamo calciatori che ogni tanto tirano fuori pezzi superiori alla media come giocate, come il gol di domenica di Osimhen, è qualcosa come pezzo da aggiungere a quelli che sono i pezzi dei grandi calciatori, delle grandi squadre che fanno parte della storia del calcio».

Non bisogna sottovalutare la partita di domani, ha detto Spalletti. Il fatto che i Rangers siano alle prese con molti infortuni e che non abbiano disputato le ultime partite al meglio non vuol dire niente. Prendere il match di Champions sotto gamba sarebbe un clamoroso errore, ha avvertito il tecnico.

«Ho guardato bene le ultime partite dei Rangers, gli ho trovato molte cose fatte bene. Il mio collega è un allenatore di qualità, di livello, sa trovare bene le soluzioni per ciò che gli serve. L’ultima in Champions contro il Liverpool alla fine del primo tempo pareggiavano e avevano avuto occasioni gol nette. Pensare di trovarci davanti una squadra abbordabile è un errore che non commetteremo. Metteremo il massimo, il meglio di noi anche in questa partita, altrimenti significherebbe non avere il Dna dei vincenti».