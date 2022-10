Spalletti: «Le lotte per il campionato si fanno a giugno e da qui a giugno c’è molta strada»

A Sky: «Se continuiamo così potremmo toglierci qualche altra soddisfazione»

Il commento del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Roma

I dati parlano di un grande Napoli

«I dati sono questi però bisogna rimanderei con i piedi per terra e la testa lucida perché le lotte per i campionato si fanno a giugno e da qui a giugno c’è molta strada. Fa piacere che la squadra abbia vinto la partita andando a evitare le trappole di questa partita perché era una partita importante, caricata a pallettoni»

Hai mai pensato di togliere Osimhen?

«Lui è un calciatore che ancora deve fare qualche passo verso la maturazione perché a volte interpreta le cose un po’ a modo suo, si slega da quello che è il gioco squadra, a volte fa tre battute e va da solo senza essere sostenuto dalla squadra, però poi ha questi strappi qui. Ha quell’atteggiamento dell’animale che vede la preda nel pallone, a volte i compagni non lo vedono ma basta che gliela buttino avanti. Ci dà una soluzione in più sulle palle inattive, dovevamo tenerlo in campo per forza: con Raspadori potevamo gestire meglio la palla, ma sul pallone di Politano si è fatto trovare pronto ed ha fatto un gran gol, con un tiro più difficile di quello che ha sbagliato. Ha tirato fuori il jolly»

Bravi nel difendere sui calcia piazzati della Roma

«C’è soddisfazione perché abbiamo saputo vincerla come pensavamo di vincerla»

Quanto sente suo il Napoli

«Per questo fa molto l’entusiasmo dei calciatori nel voler essere sempre a disposizione. Infatti quando sono entrati si sono fatti trovare pronti e fa parte della compattezza di squadra che abbiamo, l’entusiasmo dei giovane che ha voglia di mettersi a disposizione. Sono contento di questa squadra di bravi ragazzi seri e professionisti top, è un piacere allenarla. Se continuiamo così potremmo toglierci qualche altra soddisfazione»