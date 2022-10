Simeone e Raspadori, una concorrenza senza invidie. Ne scrive la Gazzetta.

Le parole di Simeone nella bellissima intervista a La Nacion:

Ogni minuto conta. È la qualità, più della quantità. L’ho imparato quando mio padre lasciò l’Argentina e andò in Spagna, e lo vedevo due settimane all’anno. Ed è lì che ho imparato la qualità del tempo. Ho avuto poco tempo con mio padre, e quei momenti li ho vissuto intensamente perché poi avrei potuto rivederlo anche dopo un anno. Da quel momento ho capito che la qualità era molto più importante della quantità. Se approfitti dei 5, 10, 15 minuti che un tecnico ti dà, sicuramente ti darà altre possibilità. Sono cresciuto così nel football.

È molto comune nei calciatori dare la colpa agli altri. Ho conosciuto tanti giocatori, me compreso, che preferiscono puntare il dito contro gli altri. È umano. Succede perché non ci fermiamo a pensare: “perché è successa una cosa del genere, cosa ho fatto per farlo accadere, ho fatto qualcosa di sbagliato?”. No. Preferiamo accampare delle scuse. Con una scusa il problema non è più tuo, lo trasferisci. Se te ne liberi, non è più tuo. Ed è facile accusare l’allenatore di non farti giocare. Noi giocatori siamo pieni di alibi che poi sfociano in incontri di gruppo tossici, perché prima o poi si finisce per parlare male di qualcuno. Quei gruppi sono negativi. La squadra si divide in gruppetti. Nelle squadre che vincono, che sono poche, si vede invece una grande affinità tra tutti. Non è un caso. E sono pochi i gruppi del genere, perché il calcio è pieno di chi preferisce gli alibi.