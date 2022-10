Sarri ha cancellato alcune soluzioni di uscita dal basso per colpa del terreno dell’Olimpico

Lo scrive il CorSport. Il tecnico non farà allenare la Lazio nello stadio romano. Ieri tavolo tecnico a Formello, oggi Sport e Salute sarà a Trigoria

Ieri a Formello si è svolto un tavolo tecnico per valutare lo stato del terreno dello Stadio Olimpico e le possibili contromisure per migliorarlo, dopo le feroci critiche dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.

Il Corriere dello Sport scrive che il tavolo sarà poi allargato alla Roma. Oggi Sport e Salute sarà a Trigoria. Ieri erano presenti Diego Nepi, direttore generale di Sport e Salute, Andrea Santini, responsabile dello stadio Olimpico e del parco del Foro Italico, e Valeriano Bernardini.

“Questa mattina sarà a Trigoria. Si era lamentato anche Mourinho. Il tavolo tecnico sarà ovviamente allargato anche alla Roma. Il campo dell’Olimpico soffre, in primo luogo, per l’elevato numero di partite e di sollecitazioni a cui è esposto. Ci giocano due squadre, entrambe impegnate in Europa.

La Lazio ha convocato al tavolo anche il suo centrocampista, Milinkovic. Il serbo ha dato indicazioni importanti sulle zone del campo più irregolari, scrive il quotidiano sportivo.

“La Lazio, rappresentata da Tare e Sarri, ha convocato anche Milinkovic. L’intervento del centrocampista serbo è stato assai prezioso, ha raccontato quali sono le zone più irregolari del campo. Ha partecipato l’agronomo della Lazio, si è messo a disposizione: interagirà, insieme con il collega della Roma, con i tecnici di Sport e Salute. E’ stata fissata una road map di lavoro e di interventi. Nell’unica settimana senza impegni in Europa, gli agronomi sperano in qualche modo di migliorare il campo dell’Olimpico per arrivare alla sosta. Tra giovedì e venerdì è previsto un sopralluogo a cui parteciperanno Roma e Lazio”.

Il Corriere dello Sport scrive che Sarri non farà allenare la Lazio all’Olimpico e che ha cancellato diverse soluzioni di uscita dal basso provate in allenamento proprio per colpa del pessimo terreno dello stadio romano.

“Sarri ha scartato l’ipotesi di allenarsi all’Olimpico. E’ vero che abbia cancellato alcune soluzioni di uscita dal basso studiate a Formello. Sarebbero state pericolose. Il pallone rimbalza in modo irregolare o viene rallentato. Tanti palloni persi anche per questo motivo”.

A novembre, durante la sosta, si interverrà in maniera più decisa,

“anche se il maltempo e la pioggia sconsigliano la semina (non è il periodo indicato). Scartata anche l’ipotesi futuribile del misto sintetico. E’ chiaro che una rizollatura completa sarà possibile solo la prossima estate. Il tavolo avviato con Lazio e Roma, condividendo la strategia e le soluzioni migliori, servirà per arrivare al top entro la prossima estate”.