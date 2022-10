Raspadori sul 3-1 fa una giocata alla Aguero e alla Romario

Raspadori affiancato a Aguero e Romario. Raspadori, Raspadori, fortissimamente Raspadori. È lui il grande protagonista di Ajax-Napoli 1-6, oltre al gruppo s’intende. Il collettivismo di Spalletti sopra tutto e tutti.

La Gazzetta per Raspadori scomoda Romario e Aguero.

Consiglio per chi ama il calcio raffinato, intelligente, moderno. Per chi pensa che un attaccante possa avere piedi e testa da trequartista: riguardare in loop quello che fa Giacomo Raspadori nell’azione che porta al 3-1 di Zielinski, come viene incontro e si materializza in sponda disegnata. Se nessuno si scandalizza, una cosa alla Romario e alla Aguero, con i distinguo dovuti da una carriera ancora solo in fase di decollo. Ma prolungato. Quando si dice un centravanti totale, un giocatore che gli allenatori tolgono se proprio non possono farne a meno. Se proprio quello ha la lingua di fuori, e ieri non era il caso di Jack, in realtà non lo è quasi mai.