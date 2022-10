Ranieri: «La Roma non è da scudetto ma con Mourinho tutto è possibile»

Claudio Ranieri ha parlato a Radio Anch’io Sport. Ha detto di non saper nulla dell’eventualità di allenare la Sampdoria: è tra i candidati alla successione di Giampaolo. Ranieri ha parlato di Napoli, Inter e Roma.

Il Napoli:

“Mi piace tantissimo, col Liverpool è stato maestoso. È una bella squadra e gli acquisti sono stati di alto livello. Complimenti a chi li ha scelti. Il Napoli era primo in classifica anche un anno fa e adesso ha 4 punti in meno rispetto al 2021. Segno che un livellamento in campionato c’è”.