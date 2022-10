Pioli: «La notte di De Ketelaere? No, la notte del Milan»

A Sky prima della sfida contro la Dinamo Zagabria. Il Chelsea ha battuto il Salisburgo, grande occasione per i rossoneri. «La partita è determinante per il passaggio del turno»

Prima della sfida alla Dinamo Zagabria, il tecnico del Milan Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. È la stessa emittente satellitare a riportarle sul sito web. Dopo la vittoria del Chelsea sul Salisburgo, l’incontro di stasera è decisivo per la qualificazione del Milan. Se vince, col Salisburgo giocherà con due risultati a disposizione su tre.

«La partita può essere determinante per il passaggio del turno e l’abbiamo preparata per approcciarla bene e per giocarla meglio. Se può essere la notte di De Ketelaere? Deve essere la notte del Milan, poi le qualità dei singoli sono evidenti e in fase offensiva possono darci qualcosa in più. Come tutte le partite determinanti ci permetterà di crescere. Come altre che abbiamo già vissuto è una partita da dentro fuori. Per cercare di vincerla dobbiamo giocarla al meglio. Ho fiducia nei miei giocatori. La Dinamo giocherà in contropiede? Nelle altre partite ha giocato così, tendenzialmente ha aspettato e poi è ripartita. Ma noi abbiamo scelto questi giocatori proprio per vincere dei duelli in fase offensiva: speriamo di aver scelto bene».

A proposito di De Keteleare, Pioli aveva parlato così di tutti i nuovi in un’intervista concessa alla Lega Serie A.

«I nuovi si stanno inserendo molto bene, sono tutti ragazzi di talento, giovani e con grande potenziale. Certo, entrano in un gruppo e in un organico molto competitivo anche a livello numerico, ma hanno le qualità per essere importanti per noi. Sono molto soddisfatto anche dei vecchi, ho detto a tutti che li ho trovati meglio dell’anno scorso, più forti, più convinti, più attenti e più professionali. Quando alleni un gruppo così e puoi solo puntare al massimo».