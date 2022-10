L’intervista esclusiva del Telegraph: “Quando è arrivata la notizia (falsa) ero negli uffici del City per Haaland. Ci siamo guardati: ok dobbiamo chiudere l’affare subito”

Dopo la morte di Mino Raiola tutti si chiesero chi avrebbe ereditato il suo enorme patrimonio di giocatori e sportivi. La risposta fu subito Rafaela Pimenta, partner commerciale di Raiola da più di 20 anni e ora a capo della potente agenzia che tra gli altri rappresenta Haaland, Pogba, Ibrahimovic. Il Telegraph l’ha intervistata in esclusiva: è la prima intervista che concede da quando tutto è passato a lei. Pimenta non ha nemmeno una pagina dedicata su Wikipedia, non si sapeva nemmeno quanti anni avesse, scrive il quotidiano inglese. Lo rivela lei: 49.

Pimenta racconta al quotidiano inglese come è passata dall’essere docente di giurisprudenza a San Paolo, lavorare per il governo brasiliano sulla legislazione antitrust e studiare per un PhD, a collaborare con Raiola. Dice che non sa nemmeno quanti sportivi rappresenti l’agenzia perché “sono come tanti film nella mia testa” e non “nomi in lista” e come l’industria – e persino il governo olandese – non l’hanno accettata come socio in affari di Raiola perché è una donna…

Il titolo è: quando Raiola è morto “un branco di farabutti ha cercato di approfittare della tragedia e di rubare i giocatori”.

L’aneddoto sconvolgente è che quando è arrivata la notizia della morte di Raiola Pimenta era negli uffici del Manchester City per negoziare il trasferimento di Haaland. Squillano i cellulari. Chiamano tutti, compreso sua madre. Lei prima nega poi… “E ero tipo, ‘è falso, è falso, calmatevi. E tutti si sono calmati, ma io ovviamente non ero calma. Non potevo essere calma. Ho dovuto chiudere l’accordo per Erling. Ero lì già da una settimana e ho detto: la gente ci guarda, dobbiamo finire oggi. Mino si sta stancando, lo sento. Da qui posso sentire questo”. Raiola non era morto. La notizia era falsa, sgradevole e scioccante. Ma stava morendo.

“Sono andato direttamente dal suo funerale all’ufficio perché non mi aspettavo che l’universo si fermasse. Forse avrei dovuto mettere in pausa la mia vita, ma i giocatori, ovviamente, amavano Mino, avevano bisogno di essere rassicurati. Affari in ballo. Non potevo andare a casa a piangere.

Era desiderio di Raiola che i dettagli della sua malattia velocissima non venissero discussi. E anche ora Pimenta non ne parla: “Non lo farò mai”, dice con enfasi.

“Ci sono alcuni agenti molto grandi nel mondo. Alla gente piace chiamarli super-agenti. Sono Jonathan, Jorge Mendes e Roger. Se dovessi esprimere a parole la quantità di supporto che ho ricevuto da loro, avrei bisogno di un giorno. Sono stati fantastici. Ero felice che volessero aiutarmi anche se non ne avevo bisogno. Ma è stato un gesto che ho apprezzato. Uno di loro ha detto: ‘Se qualcuno viene a parlare e usando il mio nome, digli di andare a farsi fottere’. Poi ci sono altri bravi agenti ma ci sono anche un mucchio di delinquenti che hanno chiamato i giocatori. Uno chiamò Benítez il giorno in cui Mino morì. E Wanda, sua moglie, si alzò e gli urlò: “Dovresti vergognarti di te stesso”. Prima che Mino morisse chiamarono Alphonse. Migliaia di persone chiamavano Xavi Simons, migliaia di persone chiamavano Erling, migliaia di persone chiamavano Paul”.

“La gente trova molto difficile capire che Mino non c’è più e ora c’è una donna”, dice. “Ho visto molti uomini che quando non riescono a vincere la discussione, ti buttano giù e dicono: ‘OK, sei una donna. Cosa sai del calcio?’ E io dico: ‘Non è necessario che tu sappia di calcio per dirti di pagare il bonus del giocatore. Mi basta conoscere la matematica”.

“Io e Mino abbiamo deciso insieme che lui sarebbe stato il front-man e sarebbe andato a parlare e avrebbe fatto il tuo rumore sulla stampa. Io non ho bisogno di essere vista. A me va bene, sono totalmente a mio agio”.

Com’è essere la donna più potente del calcio? “Prima di tutto, non so se sia vero. Detto questo penso che, in un certo senso, sia una responsabilità da prendere sul serio perché posso anche rovinare le altre donne se faccio del male e non voglio farlo”.

Pimenta spiega il suo lavoro:

“Quello che ci si aspetta da un giocatore oggi è così tanto. Devi avere una squadra intorno a lui. Oggi dobbiamo gestirlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non sai mai cosa leggerai quando ti svegli. Abbiamo una persona qui che legge solo tutto di ogni giocatore. Questo non significa solo leggere i media tradizionali. Devi andare su TikTok, Instagram, ovunque in modo da poter anticipare cosa sta succedendo. Perché lo facciamo? Perché se non lo faccio lo farà il giocatore e gli verrà inviato qualcosa che magari è stato modificato e che lo sbilancia. A volte il giorno prima di una partita. Influirà sulla sua prestazione. Era possibile per noi 10 anni fa dire a un giocatore: “Se i media sono travolgenti, non leggerli”. Oggi è impossibile”.

“Ad ogni giocatore parliamo e diciamo: ti stai allenando abbastanza? Stai ricevendo quanto più puoi ottenere dal tuo club? Ti piacerebbe fare di più? Ti piacerebbe fare qualcosa di diverso? Raggiungiamo le persone giuste e per farlo devi essere sempre al top”, dice. “Abbiamo un gruppo di medici, un gruppo di fisioterapisti, un gruppo di persone che si occupano di postura che lavorano con noi. Ogni volta dobbiamo sfidarli e discutere con loro. Se non sei connesso alla vita del giocatore non puoi aiutarlo”, dice Pimenta. “Non si tratta di ‘Ciao, ero alla partita, hai segnato, che bello!’ La parte importante è: ‘C’è pace in casa tua? Mangi bene? Dormi bene?’ Vado sempre a casa dei giocatori. Sono andato da un giocatore, ho aperto il frigo e c’erano acqua e guaranà e ho chiesto: “Dov’è il cibo?. Così ho assunto uno chef. Tu organizzi cosa mangerà. Assicurati che ci sia del cibo nel frigorifero. Assicurati che la casa sia pulita. Questo influenza le prestazioni, di sicuro. È normale. Hanno forse 20 anni, vogliono allenarsi, giocare, giocare alla PlayStation. Non vogliono pulire le loro finestre. Ma mi aspetto che abbiano qualcuno che pulisca le loro finestre”.

“Un giocatore ha una responsabilità sociale”, dice Pimenta, con enfasi. “Un giocatore non può semplicemente giocare, venire a Monaco e guidare Ferrari. Un giocatore in questa azienda è più di questo. Un giocatore è un modello. Possono commettere errori ma devono lavorare per risolverli. Altrimenti, sono una rottura di palle nella mia vita e io sono una rottura di palle nelle loro vite.”

“Marco Verratti è un guerriero, Andrea Pinamonti è fantastico. Sorride tutto il tempo. Non dice ‘Voglio andare al Real Madrid. Dice: ‘Dove posso andare per avere più possibilità per il mio prossimo passo?”. Questo è Pinamonti, questo è Xavi Simons. Matthijs De Ligt. Qual è l’ambizione? ‘Io voglio giocare. Voglio vincere trofei’. Tutti i nostri giocatori sono così. Se non sono così allora, credetemi, se ne vanno perché noi gli diamo fastidio. È come con tua moglie. Se lei vuole andare a teatro e tu vuoi stare a casa tutti i giorni, non funzionerà”.