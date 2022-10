Osimhen in dubbio per Cremona, meglio non rischiare

Corsport: sta bene e l’infortunio muscolare è smaltito ma per la convocazione restano i dubbi. Non giocherebbe dal primo minuto

Osimhen è ancora in dubbio per Cremona, potrebbe non essere convocato come scrive il Corriere dello Sport.

La convocazione di Victor Osimhen per la trasferta di domani con la Cremonese non è ancora certa. Il resoconto della seduta di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno ha confermato le impressioni degli ultimi giorni: Osi sta bene e ormai l’infortunio muscolare rimediato con il Liverpool è smaltito, ma i dubbi relativi al rientro nella lista dei convocati dopo un mese (e un giorno) d’assenza saranno risolti soltanto oggi. Nel nome del buon senso, considerando che è reduce da una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra e che di certo non scenderebbe in campo dal primo minuto e, soprattutto, di un ultimo test.

Fin qui, senza Osimhen il Napoli se l’è cavata in modo eccellente: solo vittorie. Come scrisse il Corsport:

L’assenza di Osi, inarrestabile figlio del vento e uomo di variabili tattiche uniche per il suo genere di centravanti-velocista e lottatore irriducibile, ha paradossalmente regalato al Napoli certezze che prima non erano mai state capite. Un campionato fa, dati alla mano, la squadra aveva subito un contraccolpo tangibile dopo il tremendo infortunio al volto di San Siro, e invece questa volta la lontananza di un uomo fondamentale ha spronato e responsabilizzato il gruppo. Tutti, dal primo all’ultimo: manca un giocatore decisivo? Bene, ognuno ha dato il doppio. Il meglio. E i numeri non tradiscono: cinque vittorie e 15 gol in totale (9 in Champions e 6 in campionato). Diciassette, se contiamo anche i due con i Reds.