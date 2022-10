Sul Daily Mail. Il consigliere sportivo, arrivato in estate al Psg, ha litigato con il presidente Al-Khelaifi e il direttore del reparto sportivo, Antero Henrique

Non solo Mbappé. Anche Campos vuole lasciare il Psg. Partiamo dal principio.

Oggi Marca scrive che il rapporto tra Kylian Mbappé e il Psg è completamente rovinato e che l’attaccante francese potrebbe lasciare la Francia già a gennaio. Non solo: il quotidiano spagnolo aggiunge che il calciatore aveva già chiesto di andarsene a luglio. La sua nuova destinazione non sarebbe il Real Madrid, dopo l’estenuante tira e molla di questa estate. Il Psg ha messo il veto. Il Liverpool potrebbe essere l’unica opzione fattibile.

L’Equipe, ad ogni modo, scrive che Al Khelaifi ha già chiarito detto che Mbappé non si muoverà sicuramente sul mercato invernale.

Il Daily Mail aggiunge il resto. Anche il consigliere sportivo del club francese, Luis Campos, ha intenzione di andarsene. Se la notizia fosse confermata, vorrebbe dire che il progetto Psg è miseramente naufragato. Si sta sgretolando. Il Mail – che cita anche Le Parisien – scrive che Campos

“potrebbe lasciare il club francese dopo aver litigato con il presidente Nasser Al-Khelaifi e il direttore del calcio Antero Henrique. Secondo quanto riferito, Campos non è rimasto soddisfatto del lavoro di Henrique durante l’estate dopo che non era riuscito a scaricare molti dei giocatori esuberi del Psg”.

Qualche settimana fa anche L’Equipe scriveva che Campos era irritato per il mercato. Non solo per quello in uscita, ma anche perché il club non era riuscito a prendere Skriniar in estate. Per lui ci sarebbero diverse pressioni da parte del Chelsea, che avrebbe tutta l’intenzione di accaparrarselo.

Il Daily Mail conclude:

“Mbappe è anche estremamente vicino a Campos. I due si conoscono da quando l’attaccante del Psg aveva 14 anni ed erano entrambi a Monaco”.