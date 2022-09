L’Equipe: Psg, Campos insoddisfatto del mercato. Svaniti acquisti importanti, come Skriniar

Tensioni nel club parigino tra Campos e Henrique. Navas non è partito, con l’Inter nulla di fatto. Sono stati realizzati solo 49 milioni con i trasferimenti

Ci sono molte cose che il dirigente del Psg, Luis Campos, rimprovera al direttore sportivo Antero Henrique, scrive L’Equipe. Il mercato estivo lascia degli strascichi e delle domande.

Innanzitutto non è stato raggiunto l’obiettivo di realizzare 150 milioni di euro di fatturato con le vendite, obiettivo necessario a rispettare il fair play finanziario.

“La direzione sportiva è delusa dai risultati (sono stati ottenuti 49 milioni di euro di trasferimenti)”.

Navas non si è trasferito al Napoli e non è arrivato Skriniar. Le vendite sono state realizzate, ma non alle condizioni che sperava Campos.

“Campos non capisce come il club sia stato in grado di lasciare andare così tanti giocatori continuando a prendere il 50% dello stipendio”.

Una gestione fallimentare quella di vendere prima di comprare, perché si è persa l’occasione di reclutare giocatori importanti per il progetto sportivo: Tchouaméni, Lewandowski, Bernardo Silva, Skriniar.

Occorrerà aspettare che si risolvano le tensioni interne.