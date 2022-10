Napoli-Torino, il centravanti è Raspadori. Gioca Politano

Spalletti ha scelto lui per il centro dell’attacco. Per il resto nessuna novità nella formazione, centrocampo titolare

Raspadori titolare anche nel Napoli, non solo in Nazionale. Spalletti sceglie lui per il centro dell’attacco contro il Torino. Per il resto non cambia nulla, Politano dal primo minuto.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic; Miranchuk; Sanabria.

❗️ FORMAZIONI Ecco i nostri titolari contro il Napoli#SFT | #NapoliTorino pic.twitter.com/gqvvIaI1LP — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 1, 2022