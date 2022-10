Motta: «L’arbitro non ha fatto una buona partita»

In conferenza stampa: «Il Napoli era una squadra forte che mi sembra migliorata. Hanno il pubblico che li spinge, li abbiamo messi in difficoltà»

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha commentato la gara di campionato persa contro il Napoli allo stadio Maradona in conferenza stampa.

“C’è rammarico per il risultato, ma per il resto mi è piaciuta la prestazione. Ci sono dei dettagli su cui lavorare, ma abbiamo creato delle difficoltà ad una squadra che nelle ultime gare ha fatto tanti gol. Anche chi è entrato ha fatto molto bene”.

Al termine della gara Motta ha protestato con l’arbitro. Spiega:

“Da oggi abbiamo la consapevolezza che questa è la strada giusta, anche se ogni gara è diversa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che vuole giocare e noi abbiamo fatto la stessa cosa. Le due squadre hanno fatto una buona partita, l’arbitro secondo me non ha fatto una buona partita, poi lascio giudicare a voi. Mi sono piaciuti tutti, vedo del potenziale in questo gruppo e conosco le loro qualità. Dobbiamo fare prestazioni come abbiamo fatto oggi”.

Sul Napoli:

“Era una squadra forte che mi sembra migliorata. I ragazzi sono stati bravi a metterli in difficoltà e sono soddisfatto della prestazione fatta oggi. I primi minuti sono stati complicati, sapevamo che all’inizio non sarebbe stato facile. Loro hanno il pubblico che li spinge, anche in Champions sono andati subito in vantaggio. Siamo stati bravi a superare quel momento, siamo stati squadra. Alla fine del primo tempo li abbiamo messi in difficoltà, dopo analizzeremo i punti negativi”.