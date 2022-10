Meret: «Abbiamo concesso occasioni che oggi si potevano evitare»

A Dazn: «Ci siamo abbassati troppo. Ma non prendere gol ci dà ancora più fiducia. I risultati di squadra sono lo specchio di come lavorano i singoli»

Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la grande vittoria del Napoli al Maradona contro il Sassuolo

Meret: “Abbiamo concesso delle occasioni che oggi si potevano evitare. Ci siamo abbassati troppo, senza concedere però troppe chiare occasioni. Non prendere gol ci da ancora più fiducia. Questo è un bel Napoli, stiamo facendo una stagione di grande qualità, sacrificio e velocità.

Il nostro è un calcio spettacolare fatto di tanti passaggi, dobbiamo continuare così su questa strada.

Kvara è un grandissimo calciatore, ogni giorno in allenamento lo dimostra. à tutto per la squadra, ha colpi importanti ed è molto serio e applicato su ogni aspetto in allenamento.

Voglio continuare ad avere questa continuità di partite, penso partita per partita. I risultati di squadra sono lo specchio di come lavorano tutti i singoli”.

Spalletti a Dazn ha parlato di precisione e puntualità inferiori al solito:

«Secondo me oggi abbiamo concesso troppo per la nostra disponibilità e lo sviluppo della partita. Abbiamo fatto subito gol, poi raddoppiato. Forse è fisiologico, in tanti altri episodi non ho visto la puntualità e la precisione di sempre, anche se abbiamo lottato e abbiamo tenuto la partita in pugno. È sempre quello l’atteggiamento da tenere, la mentalità da avere, la qualità, perché poi un risultato diverso permette agli altri di rimontarti addosso».

Ovviamente ha anche fatto i complimenti alla squadra:

«Bisogna fare un particolare applauso per questo filotto di partite a tutta la squadra, è difficile rifarlo tutte le volte, ricominciare, mettere di più, perché oggi contro di noi gli avversari le preparano col doppio dell’attenzione, hanno sempre atteggiamenti più importanti. Dico grazie ai giocatori, veramente meritano tantissimi elogi».