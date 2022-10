Marca: «il Napoli attualmente è la miglior squadra d’Europa»

Il giornale spagnolo fa l’elenco dei record del Napoli. «Un rullo compressore. Non ha risentito delle cessioni di Koulibaly, Fabian e Mertens»

È un tripudio di complimenti per il Napoli di Spalletti. La stampa internazionale è tutta per i ragazzi di Spalletti. Marca, noto giornale spagnolo, scrive che il Napoli è «la migliore squadra d’Europa». E fa l’elenco dei dati che confermano le tesi, dal passaggio agli ottavi con due giornate d’anticipo (con quattro vittorie su quattro) ai 23 punti su 27 in Serie A, passando per i 10 gol rifilati all’Ajax e i 17 totali (miglior attacco della Champions League) in sole quattro sfide europee. Ovviamente, sono numeri da capogiro.

Non è la prima volta che il Napoli inizia le stagioni a razzo e poi, via via che s’affievolisce il caldo estivo, si raffredda nel corso della stagione. Tuttavia siamo in pieno autunno e lo stadio Maradona continua a godersi una squadra che non rallenta. È ancora presto ma, al momento, l’impressione è che nessuno gli faccia il solletico, che sia in Serie A… o in Europa.

Marca definisce il Napoli “un rullo compressore”. E menziona pure alcuni singoli: Kvaratskhelia, naturalmente, «capocannoniere del Napoli con sette gol». Ma anche Raspadori, che non è il calciatore più prolifico della Champions solo perché davanti ha un certo Haaland. Dopodiché non è sfuggito neanche a Marca che nessun italiano faceva quattro gol in tre partite di Champions dai tempi di Del Piero e Ravanelli. Nel Napoli, insomma, “funziona tutto”. E…

Non hanno affatto pesato le cessioni di Koulibaly (Chelsea), Fabián Ruiz (PSG) e Mertens (Galatasaray) – non viene citato Insigne – visto che la squadra, con i nuovi acquisti, pare addirittura migliore: Kim è un muro, Zambo Anguissa detta legge al cntro e in attacco Gio Simeone, Kvaratskhelia e Raspadori sono letali.