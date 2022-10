Lotito un’eccezione: la Lazio ha contenuto il deficit a 17 milioni

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un approfondimento sui conti della Lazio di Lotito.

L’emergenza pandemica si è fatta sentire ovunque, anche dalle parti di Formello. A fronte, però, del -254 milioni della Juventus, del -140 dell’Inter e del -66 del Milan, il bilancio della Lazio 2021-22 (il 28 l’assemblea dei soci) ha chiuso contenendo il deficit a 17 milioni. Con ricavi a quota 136 milioni e spese sportive (stipendi tesserati più ammortamenti) a 127, sono state le plusvalenze a mitigare il rosso: 25 milioni, di cui 20 dalla cessione di Correa all’Inter. In ogni caso, il quarto esercizio consecutivo in perdita, dopo l’utile di 36 milioni del 2017-18: al tempo della pandemia, considerando i bilanci 2019-20, 2020-21 e 2021-22, la società biancoceleste ha bruciato 57 milioni. L’inevitabile sofferenza di cassa è testimoniata dalla crescita dell’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022: 46 milioni, rispetto ai 25 dell’anno prima, principalmente legati alle operazioni di factoring sui crediti della campagna trasferimenti e dei diritti tv.

Per la prima volta in estate Lotito è stato costretto a un’iniezione di equity.

Per rientrare nei parametri federali dell’indice di liquidità, nella scorsa stagione Lotito ha effettuato un versamento in conto capitale da 6 milioni. Una prima assoluta. Non era mai successo che il patron dovesse intervenire con iniezioni di equity. Senza considerare ovviamente l’investimento da 30 milioni per l’acquisto del 67% delle azioni, Lotito non aveva mai immesso capitale nelle casse della Lazio imponendo l’autosufficienza al club. Tutto questo fino all’anno scorso. Considerando, però, i mega esborsi di altri proprietari di Serie A, Lotito rimane un’eccezione. L’impegno complessivo a favore della Lazio si è limitato a quei 6 milioni della scorsa stagione.