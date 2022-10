“Noi non ne parliamo, ci lavoriamo. Ma dopo la Juve la mia Lazio è la squadra che ha vinto di più”

Conquistato il Senato grazie alla campagna molisana, perché non provare a regalare lo scudetto alla Lazio? Claudio Lotito è in trans agonistica e non si trattiene.

“Dopo la Juve, la Lazio è la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte”, ha detto a margine delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Maestrelli. “Manca la cosa più importante, lo scudetto. Ma noi non ne parliamo, ci lavoriamo. Ci stiamo impegnando per raggiungere tutti gli obiettivi”.

Lotito sa che però c’è bisogno di un appoggio… esterno:

“Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il tocco della Divina Provvidenza”.