Al Daily Mail: «Non spetta a me rivelare chi sono, ma sarebbe fantastico se lo facessero durante il Mondiale in Qatar»

In un’intervista al Daily Mail, Gary Lineker ha dichiarato: «Conosco due giocatori di Premier League che sono gay e che sono pronti a dichiararsi. Sarebbe bellissimo se lo facessero durante il Mondiale in Qatar».

Ecco le parole di Lineker:

«Sarebbe fantastico se uno dei due o entrambi uscissero allo scoperto durante la Coppa del Mondo. So per certo che alcuni ci sono andati molto vicino e l’hanno contemplato. Ce ne sono un paio che conosco, ma ovviamente non spetta a me dire chi sono».