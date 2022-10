Con un articolo a firma di Giampiero De Chiara, Libero punta il dito contro Antonio Cassano e le sue sempre più frequenti “cassanate”. Ormai FantAntonio ne spara sempre più grandi e sempre più spesso. Quasi non c’è un giorno che non arrivi una delle sue esternazioni al vetriolo, rivolte ormai contro tutti e tutto.

Ormai Antonio, scrive il quotidiano, concede esternazioni quasi ogni giorno.

“L’ex calciatore sembra infatti essersi trasformato in una sorta di Cossiga calcistico che spara a zero contro tutti, forte di una sua personale immunità acquisita non si sa come forse per le sue vecchie abilità calcistiche”.