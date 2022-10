Ai canali Uefa: «I sogni diventano realtà: sto giocando in Champions League e ho anche segnato. Sono felice, era importante che il Napoli vincesse».

Dopo la vittoria sull’Ajax per 6-1, nella partita di Champions in trasferta in Olanda, l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista al sito dell’Uefa. Ha parlato di un sogno che si è avverato, quello di giocare in Champions League. E uno dei 6 gol rifilati all’Ajax dalla squadra di Spalletti lo ha firmato proprio lui. Un altro gol straordinario, come quelli a cui ci ha abituati il georgiano finora.

«Credo che i sogni diventino realtà. Sto giocando in Champions League e ho anche segnato. Sono così felice. Era importante che il Napoli vincesse. Di Lorenzo merita il premio di migliore in campo: è un grande uomo, un grande capitano e un grande calciatore, è molto importante per il Napoli. L’Ajax? Oggi non hanno giocato bene, ma sono una buona squadra e hanno ottimi giocatori. Hanno bisogno di andare avanti. Auguro loro buona fortuna».

Kvaratkhelia si è rivelato un grandissimo colpo di mercato per il Napoli di De Laurentiis. Finora ha segnato 6 gol, 5 in campionato e uno in Champions e 4 assist, 2 per competizione. Acquistato dal Napoli in estate per 10 milioni, il suo valore si è già più che triplicato. Ieri la Gazzetta dello Sport scriveva che il valore di questo straordinario giocatore non è al momento quantizzabile. “Siamo all’alba di un’esplosione tecnica”, annotava la rosea a proposito di Kvaratskhelia, e aggiungeva:

“Sarebbe il caso di sospendere qualsiasi tipo di valutazione, il Napoli ha già trionfato a braccia alzate“.