Koulibaly è finalmente tornato titolare. Ha giocato dal primo minuto col Chelsea contro il Milan nella partita di Champions che i Blues hanno vinto 3-0. Ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky:

Il Napoli è cresciuto molto, non ha più bisogno di me, quello che sta facendo mi fa enorme piacere. Me l’aspettavo? No, non me l’aspettavo. Sul campionato meglio non dire niente… ma spero vadano tanto avanti”.