Juventus, Bremer out 20 giorni

Il club bianconero ufficializza l’esito degli esami sul difensore: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia di sinistra

La Juventus sta per recuperare Chiesa e Pogba. Ma intanto perde un altro pezzo. A fermarsi, stavolta, per venti giorni, il difensore brasiliano arrivato dal Torino in estate: Gleison Bremer. Il brasiliano si è fatto male durante il derby. Oggi ha svolto gli esami diagnostici di rito e ne è emersa una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La Juventus ne comunicato il referto sui suoi social. Bremer dovrà fermarsi per almeno 20 giorni. Un altro guaio per Massimiliano Allegri.

“Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”.

Bremer è stato acquistato dal Torino per 41 milioni più 8. Il difensore bianconero, come detto, si era fatto male nella ripresa della partita della Juventus contro il Torino. Al 52’, il grande ex del match ha accusato un fastidio alla coscia sinistra ed ha chiesto immediatamente il cambio, tra gli sguardi preoccupati del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. Al suo posto, l’allenatore aveva mandato dentro il campo Leonardo Bonucci, il capitano, che era stato escluso a sorpresa dalle scelte iniziali di formazione.