CorSport: Torino-Juventus, Allegri valuta l’esclusione di Bonucci

“Bonucci sì o Bonucci no? Il grande dilemma dell’avvicinamento della Juve al derby del giudizio riguarda il capitano. In campo o escluso eccellente? Negli ultimi allenamenti, Allegri ha provato una difesa senza Leo, il che farebbe pensare a un sacrificio pesante in un momento delicatissimo proprio come accaduto, altrettanto a sorpresa, a Monza, un altro dei passaggi più bui della stagione bianconera”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Bonucci, il capitano della Juventus, autore ieri di una lettera ai tifosi, potrebbe essere l’escluso eccellente del derby torinese.

L’assenza di Bonucci potrebbe dipendere dalla necessità di gestire le sue energie fisiche con tante partite all’orizzonte. Ma la decisione di Allegri, se fosse confermata, avrebbe comunque del clamoroso, scrive il quotidiano sportivo. Bonucci è il capitano della squadra bianconera. Soprattutto in un momento così delicato come quello che sta vivendo la Juventus, ha un peso determinante dal punto di vista simbolico.

“La sua assenza dalla formazione iniziale potrebbe essere letta con la necessità di gestire le energie fisiche, come spesso sottolineato da Allegri in questa annata così particolare e fitta di impegni, e Leo sarebbe alla terza gara consecutiva in una settimana. La sua esclusione, in ogni caso, sarebbe certamente clamorosa, per il peso del giocatore in un passaggio così fondamentale del cammino della Juve in piena crisi. Stamattina la decisione definitiva”.