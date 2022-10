A Dazn: «A livello di possesso e di movimento della palla abbiamo fatto molto meglio di loro, non mi sembrava che noi fossimo in difficoltà»

Il tecnico del Torino, Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta rimediata in casa del Napoli

La pressione del Napoli vi ha creato difficoltà

«A livello di possesso e di muovere palla abbiamo fatto molto meglio di loro, non mi sembrava che noi fossimo in difficoltà, ho visto solo poca attenzione ai particolari. Adesso dobbiamo alzare sicuramente il livello di difficoltà di attenzione di gamba per non subire queste cose. Cercheremo di fare meglio già nelle prossime partite»