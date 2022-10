Inzaghi: «Per Lukaku bisogna vedere giorno per giorno»

“Assolutamente, venivamo da partite in cui avevamo speso tanto e avevo chiesto di gestire la gara. L’abbiamo fatto per 90 minuti, nonostante un avversario con qualità e organizzato”.“Sono d’accordo. E’ normale che prestazioni con squadre come il Barcellona ti danno tanta autostimaInzaghi a Dazn: «C’era speranza per questa partita, poi l’ultimo controllo non ha dato questa possibilità», ma va detto che anche sfide come contro la Salernitana pochi giorni dopo son difficili. La squadra ha fatto quello che doveva fare”.

Il confronto che avete avuto nei giorni scorsi è stato il punto di svolta?

“I confronti ci sono sempre, tra i giocatori e con la società, purché siano costruttivi. Abbiamo fatto 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 e con il doppio confronto col Barcellona, ma quello che conta è il campo e i ragazzi si sono sempre aiutati a vicenda. Questo conta anche per il futuro”.

Proseguirà l’alternanza tra Onana e Handanovic?

“Oggi Handanovic non era disponibile, ha avuto un problema a una mano. Sarà un’alternanza, non fissa come quella dei giocatori ma è un dubbio che mi voglio portare. Onana in due mesi ha dimostrato di essere da Inter,ma anche Handanovic ha avuto un ottimo percorso. In tutti i ruoli voglio scegliere, non come nelle ultime settimane”.

Calhanoglu davanti alla difesa sta sorprendendo Inzaghi?

“Non mi sta sorprendendo più di tanto, ci aveva già giocato l’anno scorso. In questo momento ho 4 giocatori per 3 ruoli. Stoa spettando i rientri di Brozovic e Gagliardini, siamo alla quinta partita in pochi giorni”.

Lukaku rientra con la Fiorentina?

“Bisogna vedere giorno per giorno. C’era speranza per questa partita, poi l’ultimo controllo non ha dato questa possibilità. L’importante è come lavora quotidianamente, è un giocatore per noi importante e speriamo di riaverlo il prima possibile”.