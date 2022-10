Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro. E’ tornato sulla partita di Champions di mercoledì contro il Barcellona (3-3).

Si è parlato di carattere, la squadra ha dimostrato di avere cuore gigante.

Come si gestisce tutta l’adrenalina? Inzaghi risponde:

“Sono partite dove si spende tanto, a livello sia fisico che mentale. Siamo abituati, sappiamo che già domani alle 12,30 c’è un altro match. Dobbiamo cercare di recuperare, lavorando di più al video che in campo e sapendo che servirà una gara molto intensa”.

Che partita si aspetta?

“Affronteremo una squadra organizzata, che l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno molto molto buono. Hanno corsa, qualità e ottimi elementi. Bisognerà fare una partita molto per bene”.

Salernitana con diverse assenze, come gestirà quest’avversario?

“Giocando così tanto, in tutte le squadre ci sono assenze. Ne avremo qualcuna noi e ne avranno qualcuna loro, la differenza la faranno la motivazione e la determinazione che metteranno in campo le squadre. Io chiaramente spero che la mia ne metta in campo di più”.